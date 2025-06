Coup de gueule d'un jeune contre l'arrêté municipal visant à interdire le drapeau palestinien à Chalon-sur-Saône

En tant que Chalonnais engagé, je me sens profondément concerné par les décisions prises dans ma propre ville. Apprendre que le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, souhaite interdire l'usage du drapeau palestinien dans l’espace public m'a choqué et révolté.

Le drapeau palestinien n'est pas un appel à la haine, c'est un symbole de solidarité avec un peuple opprimé, une manière pacifique pour de nombreux citoyens de montrer leur soutien à une cause humaine. L'interdire, c'est nier cette souffrance, mais aussi censurer l'expression libre et respectueuse de nombreux Chalonnais.

En tant que citoyen français, je continuerai à soutenir tous les habitants de Chalon, quelle que soit leur origine, leur religion ou leurs convictions. Parce qu'aucun élu n'a le droit de choisir quels citoyens ont le droit de s'exprimer, ni quels combats méritent d'être entendus.

Les actes et les prises de position de M. Platret dépassent de plus en plus les limites de ce que permet notre République. La liberté d'expression, la justice, et la dignité ne sont pas à géométrie variable. J'appelle à l’apaisement, à la solidarité, et au respect des droits fondamentaux. Ce n'est pas en interdisant des symboles que l'on fait disparaître les injustices. Et ce n'est pas en divisant une population qu'on la dirige.

Thuggeur71