Le tribunal administratif de Dijon se prononcera ce matin sur l'arrêté municipal de Gilles Platret

C'est en urgence que les juges administratifs dijonnais ont été saisis sur la validité d'un arrêté municipal pris par Gilles Platret, et dont l'application est entrée en vigueur dès ce lundi. Chacun s'accorde à dire que l'arrêté bafoue toutes les règles en terme de liberté d'expression et de liberté constitutionnelle. C'est dire que l'arrêté municipal devrait mourir de sa belle mort en un claquement de doigts. Une situation qui n'est pas sans rappeler un autre sujet dans lequel la ville de Chalon avait déjà défrayé la chronique nationale, sur les menus de substitution.

Si Gilles Platret évoque la "majorité silencieuse" qui le soutient, il n'en demeure pas moins qu'un élu de la République se doit de respecter la loi, ni plus ni moins. Seuls les parlementaires ont la possibilité de faire la loi et de faire évoluer la Constitution et pour le coup, à défaut d'avoir été élu à l'Assemblée nationale, Gilles Platret devra concéder ce pouvoir à Sébastien Martin.

Le référé-liberté déposé notamment par Clément Mugnier sera étudié en urgence ce mercredi matin à Dijon, en fin de matinée.

Laurent GUILLAUMÉ