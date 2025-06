Un championnat départemental handisport riche en émotions à Saint-Marcel

Saint-Marcel a accueilli le Championnat départemental de boccia et de sarbacane, un événement inclusif qui a réuni 25 sportifs en situation de handicap. Plus de détails avec Info Chalon.

Une journée marquée par la mixité des genres, la diversité des handicaps et surtout par le plaisir et la performance des participants issus de six établissements du département.

Parmi les moments forts de cette journée du vendredi 23 mai 2025, citons la consécration d'Aurélie et Laurent, nouveaux champions de Saône-et-Loire en boccia.

Une première expérience en compétition pour eux, qu'ils ont décrite comme «riche en émotions». Plus qu'un simple tournoi, cette rencontre leur a permis de s'évader du quotidien et de mettre l'accent sur la performance plutôt que sur le handicap.

Jérôme Giraud, le président du Comité départemental Handisport, a salué cette journée dynamique, remplie de visages souriants et de moments de partage.

«Je suis pleinement satisfait de cette édition», nous confie-t-il, tout en adressant ses remerciements aux bénévoles handisport et à Noémie, chargée de mission, pour leur engagement et leur travail remarquable.

Le Comité départemental Handisport vous donne rendez-vous le jeudi 12 juin 2025 à Fontaines pour le Challenge Jeunes, avec un sport-phare : la danse. Un moment qui promet encore de belles performances et beaucoup d'émotions.

Sportive et humaine, cette journée a prouvé, une fois de plus, grâce à l'engagement des participants, des bénévoles et des organisateurs, que ce championnat départemental Handisport a été bien plus qu'une compétition : une véritable célébration du dépassement de soi et du partage des talents.

(Photos gracieusement fournies par Jérôme Giraud)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati