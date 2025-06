AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre EMONNOT

CHAMPFORGEUIL



Coralie et son Conjoint Arthur, Estelle, leur Maman Marie-Line ;

Sylvie sa Compagne;

ses petits-enfants ;

sa sœur, son frère,

et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

et l'ensemble de la famille,

ont le profond regret de vous faire part du décès de



Monsieur Jean-Pierre EMONNOT

survenu le vendredi 30 mai 2025, à l'âge de 63 ans.

La cérémonie aura lieu le vendredi 6 juin, à 11 heures, Crematorium à Crissey.

Vous pouvez vous recueillir auprès de Jean-Pierre à la Maison Funéraire de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.