AVIS DE DECES - Madame Myriam BIARD

SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Naomi, sa fille chérie,

Magali et Fabrice,

Elodie et Damien,

ses sœurs et leurs conjoints ;

Daniel, son compagnon et ses proches ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de



Myriam BIARD

survenu brutalement le 29 mai 2025, à l'âge de 45 ans.

La cérémonie sera célébrée, jeudi 5 juin 2025, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons en faveur de sa fille, Naomi BERLAND-BIARD, sera mise à votre disposition, le jour de la cérémonie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.