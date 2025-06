AVIS DE DECES - Madame Maria CASULA

CHAGNY



Joseph et Paulette CASULA,

Efisio et Christelle CASULA,

Isabelle GRANGER,

Sandro et Fabienne CASULA,

Rachel NOLOT,

Nathalie CASULA, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

sa famille en Sardaigne,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Madame Maria CASULA

survenu à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 6 juin 2025 à 10 heures en l'église de Chagny.

La famille rappelle à votre souvenir

Mario

son fils ;

Antonio

son époux.

Et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.