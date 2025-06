"Gilles Platret : un maire réactionnaire, roi de la diversion pour masquer son incompétence" pour les écologistes de Saône et Loire

Les Ecologistes tiennent à exprimer leur profonde colère face à l’arrêté hors sol pris par le maire de Chalon-sur-Saône, d’interdire les manifestations pro-palestiennes, le drapeau palestinien dans l’espace public et sa vente.

Les évènements intolérables qui se sont déroulés samedi soir à Chalon ne doivent pas être le prétexte d’une surenchère réactionnaire, marche pieds de l’extrême droite stigmatisante qui profite électoralement du conflit et de ses répercussions en France (notamment avec l’explosion des actes antisémites).

Cet arrêté disproportionné, attentatoire à la liberté d’expression, révèle à nouveau la petite stature politique de Gilles Platret : un maire à côté de la plaque qui ne sait que provoquer pour continuer d’exister.

Au lieu de faire diversion avec un arrêté totalement ridicule, un maire digne de ce nom aurait simplement pris acte des manquements graves dans sa gestion sécuritaire des évènements. Les fautes sont décidément difficiles à avouer en politique…

Ceux comme Platret qui veulent faire taire les voix du génocide en cours à Gaza (2,1 millions de personnes actuellement en proie à la famine après 19 mois d’une violence inouïe et plus de 50 000 morts) prouvent à nouveau qu’en France, comme dans le monde, nos valeurs fondamentales sont en danger.

Avec les fachistes aux portes du pouvoir, l'augmentation des inégalités et le recul environnemental à l'œuvre - en une semaine, reprise du chantier de l'A69 et loi Duplomb en l'absence de débat par des tours de passe-passe anti-démocratiques, suppression des ZFE, remise en cause du ZAN -, nous sommes à un point de bascule de notre société.

Gardons le cap, préservons notre humanité, notre capacité à faire société et notre démocratie !

Estelle Portrat & Dominique Cornet

Secrétaires départementaux 71

Les Écologistes 71