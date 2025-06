Quand les organisateurs de la collecte Mon Sang Pour Les Autres remercient les sponsors et les bénévoles

Le 17 mai dernier, s’est tenue dans les anciens locaux de la Banque de France de Chalon l’édition 2025 de la collecte de sang Mon Sang Pour Les Autres, conjointement organisée par les rotary-clubs Chalon Bourgogne-Niépce et Chalon Saint-Vincent, en partenariat avec l’Etablissement français du sang (EFS) Bourgogne-Franche-Comté et l’Amicale de Chalon pour le don du sang bénévole.

1 450 présentations et 1 224 prélèvements depuis 2017

Au cours de cette collecte on a enregistré 119 présentations, dont 33 nouvelles, soit 28%, et 100 prélèvements, dont 25 nouveaux, soit 25%. Depuis 2017, date de la première collecte, on a noté 1 450 présentations, dont 354 nouvelles, soit 24%, et 1 224 prélèvements, dont 289 nouveaux, soit également 24 %. A noter que sur les 119 personnes qui se sont présentées le 17 mai 2025 31% d’entre elles avaient moins de 30 ans.

Pareils résultats ne seraient pas rendus possibles s’il n’y avait pas de sponsors et de bénévoles. Cette année, les organisateurs ont donc souhaité les remercier officiellement en les conviant à un moment convivial au Clos Bourguignon, auquel assistaient notamment Bruno Legourd, premier adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, Laurence Couraudon, présidente du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, Eric Sauty, président du Rotary Chalon Saint-Vincent, Annick Reviron, présidente de l’Amicale de Chalon pour le don du sang bénévole, et Anne-Clémence Guillot, développeuse de territoire chargée du marketing et de la communication pour la Saône-et-Loire à l’EFS Bourgogne-Franche-Comté.

Des mercis de vive voix

Occasion pour Danièle Pierre-Guy, référente de l’action, de remercier de vive voix tous les sponsors et les partenaires, et plus particulièrement le Grand Chalon, la Ville de Chalon, l’Elan Chalon, Transdev STAC, Mercedes-Benz Chalon groupe Chopard, ACM Construction, et Megarama, sans oublier Charlène Laurin, la charmante Miss Saône-et-Loire 2025. Et la vice-présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent également de rappeler que Mon Sang Pour Les Autres est une action rotarienne nationale et que depuis 1998, date de sa création à Toulouse, plus de 552 000 donneurs ont été accueillis dans près de 150 villes, permettant ainsi de sauver des dizaines de milliers de vie.

Enfin Danièle Pierre-Guy a mis en exergue la présence, depuis le début de cette belle aventure, aux côtés des deux rotary-clubs chalonnais, de l’Amicale de Chalon pour le don du sang bénévole, laquelle prend impeccablement en charge la restauration des donneurs. Cela valait bien de la part des rotariens de notre ville une aide matérielle des membres de l’amicale dans leur quotidien, toujours tourné vers le bénévolat auprès des autres.

Gabriel-Henri THEULOT