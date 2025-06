Menace sur MaPrimeRénov’ : la CAPEB 71 dénonce un coup de poignard au secteur du bâtiment !

Plusieurs sources font état d’une possible suspension des aides de MaPrimeRenov’ (3,6 milliards d’euros) pour financer les travaux de rénovation énergétique des logements et ceci dès le mois de juillet. Il n’y aurait plus assez de crédits…

Le Ministère du Logement, qui a été immédiatement interpellé par la CAPEB, n’a pas confirmé et déclare qu’il prendra une décision courant juin. La CAPEB 71 reste prudente mais il est clair que le dispositif est clairement menacé. En Saône-et-Loire, ce sont des centaines d’artisans positionnés sur le marché de la rénovation énergétique qui vont être impactés.

Alors que le secteur du bâtiment (9 700 salariés en Saône-et-Loire) souffre maintenant depuis plus de 2 ans d’un recul très significatif de son activité (- 6 % sur un an en Bourgogne Franche-Comté, +17,4 % de défaillances d’entreprises), venir remettre en cause brutalement les aides de MaPrimeRenov’, qui soutiennent le marché de l’entretien rénovation – sans aucune concertation – relève à minima de l’incompétence, au pire de la mise à genou délibérée d’un secteur pourtant vital pour l’économie locale et pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Denis GUIGUE Président de la CAPEB 71 : « Si cette information venait à être confirmée, il s’agirait d’un véritable coup de poignard dans le dos des artisans du bâtiment… Voilà des années que la CAPEB 71 demande que MaPrimeRénov’ soit réformée pour la rendre plus claire et plus stable et pour permettre à l’Etat de mieux lutter contre les fraudes.

Malheureusement, le dispositif est piloté à vue par des technos au sein des cabinets ministériels, qui ne cessent de changer les règles sans aucune considération pour les clients et les artisans. En réponse, et parce que le système n’est plus maîtrisé, on envisage de le supprimer ! C’est une aberration et un contre-sens. Il est temps de que le Gouvernement écoute les acteurs de terrain, et organise sans délai un Grenelle du Logement pour remettre à plat toute la politique du logement de ce pays ».

La CAPEB 71 va se mobiliser fortement pour que les aides en faveur de la rénovation énergétique des logements puissent perdurer et de façon efficiente. Le secteur du bâtiment, pilier de l’économie, mérite mieux qu’une politique de gribouille.

Denis GUIGUE

Président de la CAPEB 71