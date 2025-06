Tournoi Milou : 15e Édition du Basket au Cœur de la Bourgogne Franche-Comté le dimanche 8 juin

Pour la quinzième année consécutive, le comité départemental, en collaboration avec le Chalon Basket Club, est ravi d’organiser le traditionnel tournoi de basket Milou. Cet événement, qui s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, rend hommage à Marie Louise Lenoir ancienne trésorière du CBC et figure emblématique du comité départemental de Saône-et-Loire (71).

Le tournoi Milou a pour objectif de rassembler les huit meilleures équipes de la région Bourgogne Franche-Comté, offrant ainsi une compétition de haut niveau et un spectacle captivant à tous les amateurs de basket. Lors de la 14e édition, la Saône-et-Loire a remporté le titre, et cette année, elle remet son titre en jeu, ajoutant une dimension supplémentaire à cette compétition.

Cette année, le tournoi se déroulera dans deux salles emblématiques de Chalon-sur-Saône : la Maison des Sports et le gymnase de la Verrerie Les matchs promettent d’être intenses et passionnants, avec des équipes jeunes et talentueuses prêtes à se battre pour le titre. Les finales, quant à elles, auront lieu à la Maison des Sports, un cadre idéal pour célébrer le basket et encourager les équipes.

Nous vous attendons nombreux pour encourager ces jeunes basketteuses lors du tournoi Milou