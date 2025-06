L’ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE 2025 : Les lycéennes et lycéens de Bourgogne-Franche-Comté ont dévoilé leur roman et leur BD préférés

Mardi 3 juin à Dijon, les élèves du lycée Hippolyte Fontaine ont dévoilé les lauréats 2025 de « L’Échappée littéraire », en présence de Willy Bourgeois, vice-président de la Région aux lycées, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation, et de Lionel Pinard, proviseur de l’établissement.

L’Échappée littéraire » a pour objectif d’éveiller la curiosité littéraire chez les jeunes et d’aiguiser leur esprit critique, mais aussi de leur permettre de participer à des animations et à des ateliers artistiques (théâtre, ateliers d’écriture, cinéma…), ainsi qu’à des rencontres avec des professionnels des métiers du livre (éditeurs, imprimeurs, Agence Livre et Lecture de Bourgogne-Franche-Comté…).

Cette année, 27 établissements de Bourgogne-Franche-Comté ont participé à cette aventure littéraire, offrant la possibilité à leurs élèves de devenir d’éminents jurés. Ils ont eu à choisir parmi une sélection de quatre romans et quatre BD, tous publiés dans l’année.

Les résultats 2025 ont été annoncés au lycée Hippolyte Fontaine, ce mardi 3 juin.

➔ Lauréate roman :

Arièle Butaux pour Le Cratère, aux éditions Sabine Wespieser

➔ Lauréate BD :

Isabelle Maroger pour Lebensborn, aux éditions Bayard Graphic