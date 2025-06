L'association Pour Chalon avec Vous apporte son soutien financier à la 3e édition Afrik' En Fête

Ce mardi, l'association PCAV Pour Chalon Avec Vous, a remis au président et au trésorier de l'association Chalonnaise AKF Afrik'En Fête la somme de 400€ pour aider à l'organisation du 3ème festival Afrik' En Fête qui aura lieu à Chalon sur Saône autour du Lac des Prés Saint Jean le samedi 5 et le dimanche 6 juillet .

Ce sera la fête du vivre ensemble, avec différents stands, de l'artisanat, des producteurs locaux, animations, danses , musiques , contes , de la restauration etc...

Depuis avril 2021 PCAV a remis plus de 7000€ aux associations caritatives Chalonnaises, comme la Banque Alimentaire, la Soupe Populaire, Valentin Ahuy , la Croix Rouge de Chalon , la SPA de Chalon , Oconsup , L'IFSI, etc ...

Tout ces fonds ont été collectés uniquement au fil des années, (aucune subvention municipale) grâce à l'action des bénévoles de PCAV qui ont organisés des actions solidaires , ventes de gâteaux , vide-greniers, marchés Multi-collections , marches solidaires, balades urbaines etc ...,