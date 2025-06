Le coin des Amis de la Pétanque (AP Chalon) : les équipes une et deux confortent leur première place

Le clin d’œil info-chalon.com

Dans le cadre de leur championnat respectif de 1ère, 2ème et 4ème division, ce mardi 3 juin (après-midi) les trois équipes de l’A.P Chalon qui se déplaçaient à Louhans, Saint Marcel et Chalon et ont connu des performances diverses.

L’équipe ‘Une’ qui évolue en première division maintient son cap à la tête du classement par une nouvelle victoire contre Chagny 1 (à Louhans).

L’équipe ‘Deux’ de deuxième division également 1ère au classement conforte sa position suite à une nouvelle victoire contre Oslon 2 (à Saint Marcel).

Désillusion pour l’équipe 4 de 4ème division qui s’incline contre Saint Loups de Varennes 3 (à Chalon).

J.P.B