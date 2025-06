ROLAND-GARROS - Loïs Boisson dans le dernier carré final

Elle peut afficher son sourire sur tous les écrans. Son parcours sportif est une ode au dépassement de soi et à l'engagement de sportif.

Quelque soit l'issue de la compétition, Loïs Boisson restera dans les annales du tennis français et même au-delà. 361e mondiale de s'élancer à Roland-Garros, la Française de 22 ans pointe désormais à la 65e au classement ATP. Et pour cause ! Loïs Boisson est seulement la deuxième joueuse bénéficiaire d'une wild-card qualifiée en quarts dans l'histoire de Roland-Garros. Une wild-card est tout simplement une invitation à participer... presque comme une fleur ! Mais franchement qui aurait pu imaginer un tel parcours sportif, aussi peu de temps, après son calvaire médical avec ses ligaments croisés. Elle devient la première française depuis Marion Bartoli en 2011 à se hisser en demi-finales de Roland-Garros où elle affrontera Coco Gauff.