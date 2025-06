Quand des élèves du Lycée Agricole de Fontaines vont à la rencontre des personnes résidant en EHPAD, il se crée une belle relation intergénérationnelle.

Une rencontre intergénérationnelle pleine de partage et réussie entre élèves du Lycée et résidents de l’EHPAD de Santenay au Bowling de Chalon-sur-Saône.

Le jeudi 15 mai, quatre étudiants en BTS ACSE 1 et neuf élèves de seconde C du lycée de Fontaines et sept résidents de l’EHPAD de Santenay se sont retrouvés au bowling de Chalon-sur-Saône pour partager un après-midi placé sous le signe de l’échange et de la bonne humeur.

Cette rencontre, organisée par quatre étudiants dans le cadre d’un projet de communication, avait pour objectif de créer du lien entre générations tout en partageant un moment ludique et chaleureux. À cette occasion, les étudiants ont remis en main propre une première lettre aux résidents, marquant le début d’une correspondance épistolaire appelée à se poursuivre dans le temps. Les résidents leur répondront dans les jours qui suivront, prolongeant ainsi ce premier contact au-delà de la rencontre du 15 mai.

Sur place, la complicité était au rendez-vous. Entre deux lancers, les échanges ont fusé, les rires aussi. Les élèves, comme les aînés, ont savouré ce moment hors du temps, entre détente et découverte mutuelle. L’après-midi s’est ensuite conclu sur un goûter convivial.

Cette action était une très belle initiative de la part des étudiants et un bel exemple, qui rappelle combien les liens intergénérationnels ont leur place au cœur de la vie éducative.

Crédit photos : Lycée de Fontaines

C.Cléaux