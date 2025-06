Richard Béninger, Président de l'Association France Palestine Solidarité71 salue la suspension "de l'arrêté inhumain de Mr Platret"

Communiqué de presse

L’Association France Palestine Solidarité 71 avait décidé avec La ligue des Droits de l’Homme de déposer en commun un référé liberté contre l’arrêté du Maire de Chalon et s’y sont coassociés dès hier Le Mouvement pour la Paix, ATTAC et le MRAP. Nos représentants ont pu assister à la première audience ce matin à 11h qui traitait de la requète de Mr Mugnier sans que le tribunal accepte d’audiencer notre propre requète.

Naturellement, nous prenons acte de la décision juste du tribunal. Elle n’a sans doute pas même surpris l’auteur de l’arrêté indigne. Et c’est là le problème de fond.

Nous avions raison d’appeler immédiatement lundi soir au rassemblement réussi devant la Mairie de Chalon. Car au-delà de la pertinence de la décision juridique, il reste la volonté de l’auteur de créer un climat de haine, de division et de violence. Et il a choisi en plus, en visant la Palestine, de tenter de salir une cause humaine, pacifique et humanitaire qui aujourd’hui rassemble de plus en de monde pour dire : Stop aux massacres, halte au génocide, aide humanitaire d’urgence.

Nous restons donc mobilisés contre toute tentative de mettre en œuvre ces décisions de l’arrêté.

La plus belle des réponses, nous la donnerons avec toutes celles et ceux qui ont la paix et la @Palestine au cœur dimanche 8 juin prochain au 1er Festi’Palestine en Saône et Loire à Morlay, moment familial, culturel, solidaire et naturellement pacifique

Richard Béninger

Pdt de l'AFPS 71