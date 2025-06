"Le maire affirme être “là pour protéger les Chalonnais”. Si la gestion de la nuit de samedi en est un exemple, alors il est permis de craindre le pire" ironise l'ancien maire-adjoint Hervé Dumaine

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Hervé Dumaine, délégué municipal Horizons à Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône, le 4 juin 2025

À la suite des incidents survenus dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin en centre-ville de Chalon-sur-Saône, en marge du match PSG – Inter de Milan, je tiens à réagir aux propos tenus par le maire de Chalon dans un courrier adressé au préfet de Saône-et-Loire.

Qualifier le préfet de « culotté » et accuser l’État de « lâcheté » relève d’une dérive verbale choquante, indigne de la fonction de maire et révélatrice d’un désengagement préoccupant des responsabilités locales.

Le maire affirme être “là pour protéger les Chalonnais”. Si la gestion de la nuit de samedi en est un exemple, alors il est permis de craindre le pire. Aucun ordre clair, aucun commandement opérationnel n’a été donné à la police municipale. Or, chacun sait que le maintien de l’ordre ne relève pas des compétences de cette dernière, mais bien de la police nationale, sous l’autorité de l’État.



J’ajoute que des réunions de sécurité sont organisées régulièrement sous l’égide de la sous-préfecture. Elles permettent, à condition d’y participer activement et d’y formuler des propositions concrètes, d’anticiper précisément les tensions et risques auxquels la ville peut être exposée. Encore faut-il jouer le jeu de la coopération républicaine. Sur ce point également, j’apporte tout mon soutien à Monsieur le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, dont le sérieux et l’écoute sont unanimement salués.

Plutôt que de travailler dans un esprit de responsabilité, le maire a préféré s’en prendre à l’État, allant jusqu’à qualifier — de manière à peine voilée — le ministre de l’Intérieur et ses fonctionnaires de “tigres de papier”.

Je laisse simplement les Chalonnais réfléchir à ce que ces insultes révèlent.



Pour ma part, j’apporte tout mon soutien au préfet de Saône-et-Loire, dont l’action est constante et mesurée, ainsi qu’au ministre de l’Intérieur, dont l’engagement pour la sécurité des Français est reconnu et largement soutenu.

La sécurité des citoyens ne peut être le théâtre de règlements de comptes politiques. Elle exige rigueur, sang-froid et respect des institutions.

Hervé Dumaine

Délégué municipal Horizons

Chalon-sur-Saône