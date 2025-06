Un pur bonheur pour le Tournoi de l'Amitié entre les basketteurs de Saint-Rémy et de Verdun sur le Doubs

Ce dimanche premier Juin, les clubs de Verdun sur le Doubs et l’USSR Basket ont conjointement organisé une JOURNEE SOLIDAIRE pour Vince, ami et bénévole très impliqué au sein des deux clubs. Victime d’un accident l’année dernière, les deux entités voulaient apporter leur aide dans ce moment délicat. Au fil de la journée les différentes équipes des deux clubs ont alors disputé des rencontres amicales dans une ambiance très conviviale.

A l’extérieur, la buvette, la tombola ainsi que la roue de la chance ont permis d’occuper les quelques 400 personnes présentes au fil de la journée.

Ingrid et Vince tiennent à remercier sincèrement l'ensemble des personnes ayant permis la grande réussite de ce Tournoi de l'Amitié. Joueuses, Joueurs, Arbitres, OTM, Familles, Amis et bien évidemment les Bénévoles et représentants de l'ASVB et de l'USSR.