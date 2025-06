Malgré la décision de justice, Gilles Platret persiste et signe, et annonce un nouvel arrêté municipal dès ce jeudi

Communiqué de la ville de CHALON

Le Tribunal administratif de Dijon a décidé ce mercredi de suspendre l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel Gilles Platret, Maire de Chalon, interdisait d’utiliser de manière ostentatoire le drapeau palestinien dans l’espace public, de l’afficher en façade des immeubles et de manière visible de l’espace public et de le proposer à la vente sur les marchés ambulants.

Si on ne peut que regretter qu’une fois de plus, hélas, le juge se refuse de constater ce qui est pourtant évident et matériellement établi, il est à noter que l’arrêté est simplement suspendu et non annulé. Le juge a en effet estimé que les circonstances de cet arrêté n'étaient pas assez détaillées, mais il n'a pas dénié au Maire de Chalon le droit d'agir en la matière.

C’est pourquoi, le combat continue. Gilles Platret a d’ores et déjà demandé aux services de la Ville de travailler à la rédaction d’un nouvel arrêté qui sera encore plus détaillé dans ses motivations, notamment grâce à l'exploitation exhaustive des images des caméras de vidéo protection.

Face aux tentatives de déstabilisation et aux menaces sur l'ordre public, dont le drapeau palestinien était clairement l'emblème lors de l'émeute de la nuit de samedi à dimanche, la Ville de Chalon et son maire restent déterminés à agir pour protéger les Chalonnais.