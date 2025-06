Chassagne- Montrachet - Francine Picard, la terre en héritage, l’innovation en horizon : une vigneronne en lutte contre l’empreinte carbone du vin

Au sein des Domaines Famille Picard, Francine Picard mène depuis plus de vingt ans une révolution douce mais ambitieuse dans le monde du vin. De Chassagne-Montrachet à Mercurey, en passant par Montagny et Saint-Aubin, elle conjugue héritage, innovation et engagement environnemental, traçant une voie singulière vers une viticulture durable et inspirée.

Lire l'article sur Info-Beaune.com