Suspension brutale de Ma Prime Rénov' : Sébastien Martin alerte la Ministre du Logement et demande des garanties

Communiqué :

Sébastien MARTIN, Député de Saône-et-Loire, alerte ce jour par courrier la Ministre du Logement Valérie Létard sur les conséquences graves de l'annonce soudaine de la suspension du dispositif Ma Prime Rénov' du 30 juin à septembre prochain.

Cette décision, annoncée de manière impromptue, a pris de court l'ensemble des acteurs collectivités, opérateurs, professionnels du bâtiment, et surtout les ménages engagés dans un projet de rénovation énergétique ou l'envisageant.

« Les acteurs et les Français concernés ont appris la nouvelle en même temps que tout le monde. Aucun document d'instruction, aucune anticipation, aucune communication préalable. Cela n'est pas acceptable. », déplore Sébastien MARTIN.

Face à cette annonce, Sébastien MARTIN rappelle que les conséquences sur le terrain sont immédiates et préoccupantes : afflux massif de dossiers montés dans la précipitation pour respecter l'échéance du 30 juin, inquiétude des ménages qui ne savent pas à quoi s'en tenir et surcharge des services instructeurs déjà en tension.



Sur le Grand Chalon, 115 dossiers sont déjà en stock du fait d'un doublement du nombre de dépôts de demandes d'aides mais sans moyens supplémentaires de l'Etat pour des instructeurs suplémentaires.

« Ce n'est pas ainsi qu'on construit une politique publique ambitieuse. L'État demande un travail considérable aux acteurs locaux, sans leur donner les moyens ni la visibilité nécessaires. »

Dans ce cadre, Sébastien MARTIN appelle Madame la Ministre à

• Garantir que les dossiers déposés à la reprise du dispositif soient bien pris en compte dans les mêmes conditions que celles actuellement en vigueur et pourront prétendre aux mêmes montants d'aides ;

• Assurer une communication claire, stable et anticipée de tous les changements engendrés par ou suite à la suspension du dispositif ;

• Travailler en profondeur avec les opérateurs de terrain pour stabiliser les modalités du dispositif et mettre au fin aux allers-retours successifs ;

• Donner à Ma Prime Rénov' une trajectoire pluriannuelle, lisible et financée, à la hauteur des besoins.

« Si nous voulons accompagner correctement les Français vers la transition énergétique, l'État doit être fiable, lisible et au rendez-vous de ses engagements et travailler main dans la main avec ceux qui sont sur le terrain »