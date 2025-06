235 élèves de collège pour le spectacle annuel du "Festival Choral Académique" « Echos de Barbara ».

Les professeurs, eux aussi, ont montré à l’auditoire leur grande qualité vocale. Le public dans la salle et les élèves (assis sur les praticables) ont écouté entre autres "Une petite Cantate" de Barbara interprétée par l’ensemble des professeurs ; pour mémoire, Barbara a écrit cette chanson en hommage à la pianiste Liliane Benelli.

Ce mardi soir la plus belle histoire d’amour c’est celle de ces plus de 800 personnes présentes et debout dans la salle qui ont porté triomphalement par leurs applaudissements les élèves, leurs professeurs et les musiciens.

Cette représentation unique de ce projet a pu aboutir grâce à l’investissement des professeurs des collèges partenaires Mélissa Goby, Vincente Fristis Arcaya, Franck Gozlin-Frobert, Christelle Lacroix, Eva Cielen, Fanny Levisse, Emmanuel Jolivet, Anne-Sophie Berthod, grâce à l’aide du Ministère de l’Education Nationale, de l’action culturelle du Rectorat de Dijon, de l’inspection Académique de Saône et Loire, de la ville de Chalon et du Conseil Départemental de Saône et Loire.

Isabelle Magnin inspectrice d'académie inspectrice pédagogique régionale en éducation musicale, Catherine Pierre IA Dasen et Frédéric Batlle IA Pôle établissements et vie scolaire étaient présents à cette représentation par les élèves choristes des 8 collèges et leurs professeurs.

Anne-Sophie Berthod a prononcé le mot de la fin de cette soirée pour remercier tous les intervenants, les agents et techniciens de la salle Sembat, les parents, les élèves et les enseignants pour leur engagement dans la vie de ces chorales, les autocars Girardot, …

Quelques dates à retenir :

« Voyage dans le temps » Collège Petit Jean Givry jeudi 12 juin 18h00

« Robinson » Le réservoir St Marcel jeudi 12 juin 19h00

« Au secours Jules Verne ! » Le Palace Cuisery mardi 24 juin 18h15

« L’Avenir nous le dira » Théâtre de verdure Montceau-Ragny mardi 1er juillet 19h30

« La Belle au bois dormant » Auditorium du CRR chalon sur Saône mardi 1er juillet 20h00

C.Cléaux