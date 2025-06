Journée découverte des opportunités de marchés dans l'industrie de la défense en Bourgogne-Franche comté

La Région Bourgogne-Franche-Comté et la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat

La Région Bourgogne-Franche-Comté et la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, en partenariat avec l’AER BFC, Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, l'ADNFC et la French Tech BFC, organisent une Journée découverte des opportunités de marchés dans l’industrie de la Défense, le jeudi 5 juin 2025, à Bourogne (Territoire-de-Belfort), en présence de Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et de Cédric PERRIN, sénateur du Territoire de Belfort, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.

L’objectif de cette journée, organisée au 1er régiment d’artillerie de Bourogne, est de favoriser les rencontres entre les entreprises innovantes et les acteurs majeurs de la défense afin d’accélérer leur accès aux marchés et aux projets stratégiques du secteur.

Des experts interviendront pour décrypter les enjeux actuels, les besoins émergents et les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les entreprises intéressées par la filière défense.

Les participants auront également l’opportunité de rencontrer les acheteurs et donneurs d’ordre du secteur de la défense. Ces échanges personnalisés permettront aux entreprises de présenter leurs solutions innovantes et de mieux comprendre les besoins des forces armées.

Cet événement est soutenu par le Sénat, l’Agence de l’Innovation de Défense, le Secrétariat Général pour l’Administration (SGA), la Direction Générale de l’Armement (DGA), le 1er Régiment d’Artillerie de Bourogne et Grand Belfort, avec la participation des pôles de compétitivité PMT, Pôle Véhicule du Futur, Nuclear Valley, et de EDEN, Aeriades et du MEDEF BFC.

Cette journée intervient alors que la Région Bourgogne-Franche-Comté vient de signer une convention avec le ministère des Armées qui vise, d’une part, à mobiliser les ressources nécessaires au développement de l’activité défense des entreprises sur le territoire, et d’autre part, à renforcer la cohésion sociale autour des forces armées, particulièrement dans la perspective de la transformation de la Base Aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains.

Cette journée dédiée à l’industrie de la défense offre un cadre idéal pour créer ces synergies entre les acteurs.

« Notre région est riche de savoir-faire industriels reconnus et de fortes capacités à innover. Les besoins de diversification qui existent sur nos territoires, notamment dans le secteur automobile, constituent un autre argument pour saisir les opportunités offertes par le secteur de la défense. Ce forum dédié à l’industrie de la défense offrira un cadre idéal pour créer des synergies entre les acteurs. » Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

« Après une première édition en 2024 qui avait réuni une centaine d'entreprises, cette seconde édition, organisée à l’initiative de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat que j’ai l’honneur de présider, et de la Région Bourgogne-Franche-Comté, constitue une véritable opportunité pour encourager la diversification de notre tissu industriel. Elle offre également à nos entreprises l’occasion d’explorer de nouvelles perspectives, en mettant leur savoir-faire au service du renforcement de notre base industrielle et technologique de défense. » Cédric PERRIN, sénateur du Territoire de Belfort, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.