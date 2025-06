Massif de la Tour du Doyenné : La Ville met à l'honneur Vivant Denon

Depuis 1960, le massif de la Tour du Doyenné est planté chaque année au mois de mai ou juin pour réaliser un décor fleuri qui reste en place jusqu'à la fin du mois d'octobre. Plus de détails avec Info Chalon.

Tous les ans, le thème change pour mettre en avant un sujet local, national voire international. L'an dernier par exemple, c'est une mise en avant des 80 ans de la libération de Chalon qui a été mis en œuvre par cette décoration florale.

Pour cette année, le thème est local puisqu'il s'agit des 200 ans de la mort de Dominique Vivant Denon (1747-1825).

Pour le dessin, le point de départ a été l'Égypte puisque Dominique Vivant Denon a participé à la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte, une expédition militaire française doublée d'une expédition scientifique menée de 1798 à 1801, avant de devenir le premier conservateur du musée de Louvre.

«Nous célébrons en effet cette année le bicentenaire de sa disparition. Une grande exposition lui sera d'ailleurs consacrée cet été au musée portant son nom», précise Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, «écrivain, voyageur, graveur, premier directeur du musée du Louvre... : les facettes du Chalonnais Denon sont innombrables».

«Le massif, dont le traçage par les agents des Espaces verts est actuellement en cours, en rappelle quelques-unes, insistant notamment sur ce qui l'a à jamais rendu célèbre : son voyage avec Bonaparte en Égypte et le fabuleux ouvrage qu'il consacra aux découvertes spectaculaires qu'il fit sur place», ajoute ce dernier.

Il fallait aussi que les éléments dessinés soient réalisables à l'aide des plantes produites aux serres municipales depuis l'hiver dernier et que le dessin soit compréhensible par tous.

Entre 19 000 et 23 000 plantes sont mises en place chaque année, sur les 380 m² du massif, pour la réalisation de cette fresque florale avec les fleurs de bégonia pour le blanc, le rose et le rouge, les fleurs de l'agératum pour le bleu, les feuilles d'alternantera pour le jaune et les feuilles de l'irésine pour le pourpre.

Une fois la plantation réalisée, li faut laisser les plantes «s'installer»; au fur et à mesure, leurs couleurs s'intensifieront et mettront en valeur le travail réalisé.

(Crédits photos : © Ville de Chalon-sur-Saône/ Julien Piffaut)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati