Coupe du Monde de Chalon-sur-Saône 2025 : au Stade Léo Lagrange, les jeunes jouent leur Mondial de foot

France, Espagne, Angleterre, Albanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Mali… Huit nations seront représentées au Stade Léo Lagrange, pour une chance de remporter la Coupe du Monde. Enfin, presque : il s'agit de la Coupe du Monde des quartiers.

Ce concept, initié par Hicham Chergui (en photo avec Driss Essabar, le président de l'ACF, et son frère) va réunir du lundi 9 au dimanche 22 juin 2025 des jeunes issus des divers quartiers de notre ville et du Chalonnais autour d'une compétition sportive originale.

Au lieu de représenter un club officiel comme l'Association Chalonnaise de Football (ACF) pour ne citer que celui-ci, les participants choisissent un pays dont ils défendent symboliquement les couleurs.

D'ailleurs, si Hicham est à l'initiative du projet, c'est l'ACF qui est porteur de projet.

C'est donc 88 jeunes chalonnais et grand-chalonnais, répartis en 8 équipes, vont s'affronter à raison de deux matchs par journée avec arbitres officiels de la Fédération Française de Football (FFF), passant par toutes les phases d'une véritable Coupe du Monde : poules, quarts de finale, demi-finales et enfin la grande finale.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'évènement sera très suivi. D'autant plus que il est gratuit et ouvert à tous.

Très investi dans ce projet, Hicham a misé sur les réseaux sociaux (Snapchat, Tik Tok, etc) et le bouche-à-oreille pour attirer un maximum de monde à ce qui constitue d'ores et déjà comme la 1ère édition d'un évènement sportif et festif qu'il aimerait annuel. Et c'est tout le mal que nous lui souhaitons au regard des efforts fournis par ses amis et lui pour que ce lundi de Pentecôte soit le début d'un grand moment de sport et donc l'objectif clairement affiché est de «rassembler la jeunesse autour d'une passion commune : le football», comme nous l'explique Hicham.

Voici les calendriers des rencontres :

➤ Lundi 9 juin

16 heures : Mali-Maroc

20 heures : Espagne-Albanie

➤ Mardi 10 juin

19 heures : Algérie-Tunisie

20 heures : France-Angleterre

➤ Mercredi 11 juin

19 heures : Mali-Espagne

20 heures : Maroc-Albanie

➤ Jeudi 12 juin

19 heures : Algérie-France

20 heures : Tunisie-Angleterre

➤ Vendredi 13 juin

19 heures : Maroc-Espagne

20 heures : Mali-Albanie

➤ Lundi 16 juin

19 heures : Algérie-Angleterre

20 heures : Tunisie-France

➤ Jeudi 19 juin

19 heures : Demi-finale 1

20 heures : Demi-finale 2

➤ Dimanche 22 juin

14 heures 30 : Petite finale et finale

Avec, bien entendu, buvette et petite restauration.

Coup d'envoi donc de cette 1ère édition de la Coupe du Monde de Chalon-sur-Saône, le lundi 9 juin, 16 heures, au Stade Garibaldi. Amateurs du ballon rond, venez nombreux !



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati