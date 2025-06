Les propos de Gilles Platret " attisent la haine au sein de la population chalonnaise et peuvent conduire au pire." dénoncent les Insoumis de Saône et Loire

Le 31 mai dans le Var, un homme a tué Hichem Miraoui, tunisien de 46 ans et blessé un autre homme, Afik B., demandeur d’asile kurde.

CE DRAME NEST PAS UN FAIT DIVERS : il s’inscrit dans un climat général de haine entretenu par l’extrême droite, banalisé par certains médias et attisé par des responsables politiques, qui ne cessent de désigner les étrangers comme des boucs émissaires.

C’EST UN CRIME RACISTE et d’ailleurs le parquet national anti terroriste s’est auto-saisi en raison des « revendications politiques »de l’assassin : celui ci avait en effet tenu des propos racistes et avait même posté des vidéos dans lesquelles il affirmait vouloir tuer des arabes, tout en faisant part de son admiration pour Jean-Marie Le Pen. Il est passé à l’acte !

Le 25 avril dernier, c’est Aboubakar Cissé qui a été assassiné dans une mosquée du Gard.

Nous pensons d’abord aux victimes, à leurs proches et à leurs familles, qui vivaient ensemble depuis des années dans un climat paisible et solidaire.

Nous dénonçons la pleine responsabilité, de l’extrême droite et de tous ceux qui, chaque jour, alimentent la xénophobie. Nous disons aussi que certains responsables politiques ont une grande part de responsabilité dans cette montée de la haine, quand François

Bayrou invoque une « submersion migratoire » ou quand Bruno Retailleau parle de « Français de papier » et de « barbares » : par leurs propos, ils donnent une légitimité idéologique à ceux qui veulent désigner les étrangers comme des ennemis intérieurs.

Dans notre département, à Chalon sur Saône, le maire de Chalon, qui surfe sur la vague raciste et xénophobe, a pris prétexte de désordres, certes très regrettables, survenus samedi soir après la victoire du PSG, pour interdire le drapeau palestinien et sa vente dans la ville au motif « qu’il est devenu le symbole des émeutiers, le signe de ralliement de bandes islamistes, décidées à défier les institutions républicaines » : par ces propos il fait disparaître la mort de 60 000 victimes palestiniennes, dont près de 20 000 enfants innocents, et soutient les horreurs commises depuis 20 mois par B. Netanyahu. M.Platret est le soutien d’un génocide filmé en direct et reconnu par les instances internationales.

Ce maire nous a habitués aux coups d’éclat et de communication qui le propulse dans les médias d’extrême droite et sur les plateaux de télé : il a reçu immédiatement le soutien du député RN Odoul et de Zemmour, signe que M. Platret qui se dit gaulliste a bel et bien basculé dans l'autre camp, celui que combattait De Gaulle !

Pour M. Platret, ces jeunes issus des « mauvais quartiers » n’ont pas la bonne couleur de peau ni la bonne religion : ils sont donc assimilés à l’islamisme. Ces propos attisent la haine au sein de la population chalonnaise et peuvent conduire au pire.

Nous, Insoumis du 71, REFUSONS cette fracturation de la société : nous appelons à rester vigilants et fermes contre le racisme, à travailler pour la justice et l’égalité, dans les quartiers populaires comme partout dans les villes et les villages.

Plutôt que leur projet de division, de criminalisation d’une partie de la société, de répression violente, NOUS PROPOSONS une société sociale, écologique, solidaire et le passage à une 6eme République dans laquelle la démocratie sera rétablie et où les citoyens retrouveront leur pouvoir de décision