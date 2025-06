L’équipe chalonnaise de gymnastique (UGC) remporte le titre de championne de France GAM Nationale 3

Gymnastes, entraîneurs, accompagnants, ils ont porté haut les couleurs chalonnaises !

Info chalon vous propose un retour immersif grâce à l’entraineur de l’équipe chalonnaise sur la finale nationale GAM-Nationale 3 et les gymnastes de l’UGC Chalon.

Le samedi 23 mai, les championnats de France de gymnastique se sont déroulés au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, un lieu prestigieux qui a récemment accueilli les épreuves de cyclisme sur piste des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une enceinte impressionnante pour une journée qui allait l’être tout autant.

L’Union Gymnique Chalonnaise était fièrement représentée par six gymnastes : Erwan Grizard, Dorian Bernard, Basile Orzeckowski, Sam Burdillat, Maël Herviou-Lefort et Hugo Jeanperrin. Cette équipe était accompagnée par le juge Roméo Burdillat et encadrée par Daniel Rodriguez et Stéphane Truchot. À l’issue de la compétition, ces derniers ont accepté de revenir sur cette journée riche en émotions et en performances à info-chalon :

Des mots du coach très forts avant le premier agrès de la compétition :

« C’est là que tout commence. On est en bord de plateau, silencieux, on doit se concentrer plus que jamais. Je sens cette tension et cette excitation électrique que l’on a en nous, que nous avons dans les grands jours. Vous ne le savez pas encore mais dans quelques heures, on sera champions de France ! Moi, entraineur, à cet instant précis, je ne pense qu’à une chose : on donne tout, ensemble. Et je le dis haut et fort : Aujourd’hui, je le sens bien ! »

Les ressentis de l’entraineur :

Agrès 1 - Anneaux

« Si l’entrée dans la salle c’est toujours un moment particulier pour les gymnastes entre la pression de bien faire, l’excitation de matcher dans un si beau lieu… J’essaie de me mettre dans ma bulle tout en encourageant mes gymnastes. L’échauffement se passe bien : la compétition commence et deux passages, deux réussites. Les sensations sont bonnes. Sur le banc, je suis serein, déterminé à motiver les autres. L’équipe est déjà bien connectée ! La compétition est lancée. Basile et Maël font de super passages. Je suis en confiance. Je sais que Dodo et Hugo, vont assurer. Steph et Daniel me glissent des mots qui me mettent en confiance mes gars sont sereins ! Est-ce que le soleil sera reconnu ? La note tombe… plus de 11. Yes ! 5 passages, 5 réussites ! On commence fort. Les anneaux, ça ne pardonne pas. Tout le monde a sorti le grand jeu. Les notes tombent… et +3 points par rapport aux qualifications ! Ce n’était pas une entrée facile, mais là, on annonce la couleur. On est là pour le haut du tableau. Et ça démarre bien ! »

Agrès 2 - Saut de cheval

« Le premier agrès est passé, tout le monde a réalisé une belle prestation. Faut dire que les anneaux, chaque année, c’était compliqué, un peu notre bête noire. Des erreurs bêtes qu’on aurait pu éviter, mais qui nous avaient coûté le podium les années précédentes. Alors quand on arrive au saut, on est dans notre match, motivés et prêts à continuer. Le saut, c’est l’agrès qui peut permettre de creuser l’écart : les notes montent assez vite, mais si on se rate, on sait que c’est fini pour nous. L’échauffement se passe bien, et c’est à nous de jouer. Franchement, je vais pas m’étaler : tout le monde passe et réalise une prestation superbe. De la hauteur, peu de fautes en l’air, et très peu à la réception. Magique ! Toutes nos notes sont au-dessus de 12,500, pas plus d’un petit point de faute. Magnifique. Mentalement, ça fait du bien. On a pu prendre de l’avance sur les autres équipes et on peut aborder les barres parallèles et la barre fixe beaucoup plus sereinement. Merci les gars. Vous êtes des avions de chasse… Vous avez décollé comme des flèches, atterri comme des pros (ou presque), et surtout, vous n’avez rien lâché. Là, j’ai su qu’on était dans le rythme. L’équipe est lancée. Et le total de points ? Encore au-dessus de mes espérances ! »

Agrès 3 : Barres parallèles

« Les deux premiers agrès sont passés. L’équipe est soudée, concentrée. Place aux parallèles, un agrès de précision où chaque dixième compte. Fin tacticien, j’adapte la compo jusqu’au dernier moment. Tout le monde s’échauffe en attendant de passer. Puis, selon les sensations, le verdict tombe : c’est Basile qui ouvre le bal. Il enchaîne un beau mouvement. Puis viennent Erwan, Dorian, et Hugo avec une routine difficile mais incroyablement bien maîtrisée. Les notes sont très bonnes. C’est passé, on se retrouve en équipe pour une accolade de plus. L’atmosphère est unique. Ce club, c’est une famille. Les parallèles, c’est l’agrès des détails. Et ce jour-là, vous les aviez les gars, bravo ! Les placements, les sorties, tout était là. Pas besoin de mots, j’ai vu en vous une équipe. Solide. Alignée. Ça sent bon les gars ! ».

Agrès 4 - Barre fixe

« Après les parallèles, direction la barre fixe. La barre fixe… c’est comme une tartine beurrée qu’on lance en l’air. On sait que ça peut retomber côté confiture. Mais là, les gars vous avez rattrapé chaque release avec les crocs. Pas parfait, parfait, mais propre. Courageux. Vous avez tenu. Et ça valait bien un petit high five. Bravo les gars !

Agrès 5 Sol

« Le sol c’est l’agrès plaisir et si le speaker annonce qu’on a une bonne avance, notre objectif c’est d’en profiter pour augmenter notre confiance. Vous y avez mis le cœur les gars mais deux chutes sont venues nous rappeler que rien n’est jamais gagné. A ce moment là vous auriez pu douter mais non vous vous êtes relevés, vous avez continué, bravo ! Ce que j’ai vu, c’est du mental, du vrai ! ».

Agrès 6 Cheval d’arçons

« Dernier agrès, la pression monte, toute mon équipe est concentrée et c’est de bon signe ! Le dernier de mes gars passe et fait une superbe prestation du niveau des autres, ouf je souffle. Tout s’est bien passé avec aucune chute. Je suis fier de mon équipe on attend désormais la note finale. Du stress bien sûr vous comprendrez vous aussi, mais la note tombe ça y est c’est fait, elle tombe. Et là… On est champions de France !!! La joie explose parmi nous et on le célèbre comme il se doit ! Vous savez les gars, le dernier agrès… c’est celui qui fait ou défait. Vous l’avez dompté. Ligne après ligne. Cercle après cercle. À la dernière sortie, j’avais le cœur qui cognait fort. Quand la note est tombée… j’ai vu vos sourires, votre fierté. Vous avez fait le job. Bravo je suis très fier de vous ! »

J.P.B