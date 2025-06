Verdun-Ciel : retour sur le succès de la 7e édition de Millésime Auto

Le millésime 2025 a été sans conteste un grand cru. Au terme de la manifestation, les quelque trente-cinq bénévoles ayant participé au grand rassemblement de véhicules anciens, organisé pour la septième fois à Verdun-Ciel par le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce, pouvaient tous avoir un large sourire. Leurs efforts en ce dimanche de Fête des Mères ainsi que ceux des organisateurs réunis autour de Patrick Monard durant de longues semaines de préparation venaient d’être couronnés de succès.

Plus de trois cents véhicules

Un millésime dont on se souviendra, puisque, profitant du beau temps, plus de 1 000 visiteurs se sont déplacés sur l’habituel site à proximité de la confluence de la Saône et du Doubs, afin d’admirer plus de trois cents véhicules, venus de toute la région et même de plus loin. Des voitures mais aussi des camions, sans oublier des tracteurs ou encore des cyclomoteurs et autres motocyclettes.

Un succès également du côté de la buvette et de la petite restauration, puisqu’à l’heure de la fermeture tout avait été vendu et qu’il ne restait même pas une bière, un sandwich ou un burger. Une bonne nouvelle, quand on sait que tous les bénéfices de cette belle action proposée par le Rotary Chalon Bourgogne Niépce, en partenariat avec la commune de Verdun-Ciel et l’Office de Tourisme Saône Doubs Bresse, sont intégralement reversés à la Ligue contre le Cancer par l’intermédiaire du comité de Saône-et-Loire. Depuis 2018, date de la première édition, plus de 26 000 € ont été distribués. Cette année encore, le montant du chèque devrait être conséquent.

Gabriel-Henri THEULOT