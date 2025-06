Que faire ce week –end ? Et bien, rendez-vous aux jardins !

Trois journées de fête aux jardins, tout un programme !

Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin 2025, le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans 2 200 parcs et jardins en France et environ 600 jardins répartis dans vingt-trois pays européens. A cette occasion de nombreux professionnels : jardiniers, propriétaires, paysagistes, botanistes, guides … seront mobilisés pour partager avec les visiteurs leurs passions des jardins et leurs savoir-faire.

La Bourgogne n’est pas en reste…

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/