Après avoir remporté Iron Man de Lanzarote, Îles Canaries (Espagne), le triathlète chalonnais Dylan Magnien est venu à la rencontre de son partenaire.

L’Iron Man de Lanzarote, a les conditions les plus durs au monde !

Depuis plus de trois ans le garage Renault Chalon - Groupe Thivolle dirigé par Alexandre Cousty (à gauche sur la photographie) est partenaire du triathlète Dylan Magnien qui participe à de nombreux ‘Iron Man’ dans le monde et en France.

30 ans, originaire de Chalon-sur-Saône, vivant à Chassagne Montrachet, ce triathlète qui avait fait ses classes d’abord au Grand Chalon athlétisme avant d’intégrer le club de triathlon chalonnais a fait une performance exceptionnelle le 17 mai dernier en remportant l’Iron Man de Lanzarote, Ccanaries (Espagne) qui est l’un des plus durs au monde (beaucoup de vent, parcours difficile…).

Notre chalonnais a réussi la performance de faire les 3,8 kms de natation, les 180 kilomètres de vélo et les 42 kilomètres de course à pied avec un temps record de 8 h 27, laissant la concurrence loin derrière. Cet ancien joueur de rugby (pendant 10 ans) dans sa plus tendre enfance, qui avait dû arrêter ce sport suite à un accident sportif, a pris une belle revanche en réalisant le 2ème temps, il n’y a pas longtemps, sur un autre Iron Man en 7 heures 32 dont le parcours était plus plat.

Ce grand sportif chalonnais est dorénavant qualifié pour disputer 3 championnats du monde :

Le premier en catégorie ITU (longue distance) au sein de la sélection de l’équipe de France de triathlon le dimanche 29 juin 2025.

Le deuxième au Championnat du Monde ALF (label privé) où le triathlète va participer à titre professionnel et personnel à Marbella (Espagne) le 9 novembre 2025.

Et enfin, au Championnat du Monde d’Iron Man de Nice le 14 septembre 2025, grâce à ses résultats acquis sur plusieurs autres compétitions.

Il a confié à info-chalon en fin d’interview : « J’adresse un petit coucou à mes potes du rugby dont certains évoluent en équipe première. Bien sûr, un coucou au club chalonnais du Grand Chalon athlétisme car c’est là que j’ai commencé et au club de Chalon Triathlon où j’ai pris ma licence cette année ! ».

J.P.B