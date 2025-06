Les habitants de la résidence Aragon à Saint Rémy auront bientôt des logements tout confort, les travaux avancent à grands pas.

Le chantier a débuté en avril et va se terminer fin août. La première opération a consisté à rénover la façade du bâtiment, ce sont les résidents qui ont choisi les couleurs. Le bâtiment tranche par ses teintes mais en contre-partie apporte de la lumière. 27 appartements sont concernés par des reprises pour amélioration de vie pour les résidents. Dès le 19 juin, il sera procédé au remplacement des menuiseries sur un logement qui servira de test et de témoin ; en parallèle c’est aussi l’ascenseur qui sera remplacé de manière à être mieux adapté aux personnes à mobilité réduite et moins énergivore en électricité. La durée des travaux pour le remplacement de l’ascenseur devrait durer plusieurs semaines mais tout sera fait afin d’apporter le moins de désagréments possibles aux résidents.

L’ensemble des menuiseries extérieures répondant aux nouveaux critères de performances énergétiques fera l’objet d’un remplacement par du neuf durant la période estivale.

Il est aussi prévu de remplacer les ballons d’eau chaude par de nouveaux thermodynamiques courant 2025/2026/2027.

Tous ces travaux ne sont pas inutiles, ils vont apporter beaucoup de confort, permettre de faire des économies de charges sans toutefois voir les loyers augmenter, c’est ce que Madame le maire Florence Plissonnier a assuré aux résidents lors de la visite d’avancement du chantier ce mercredi 4 juin.

C.Cléaux