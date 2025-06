AVIS DE DECES - Madame Simone MAURY née PETIT

CHALON-SUR-SAÔNE



Michèle KERLO, sa fille et Michel KERLO son gendre ;

Marie et Guillaume, Thomas et Charlotte, Gabriel,

ses petits-enfants ;

Gaspard, Ulysse et Basile,

ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Madame Simone MAURY

née PETIT

décédée le mardi 3 juin 2025,

à l'âge de 100 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 juin, à 14h45, église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.