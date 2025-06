AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert BON

CHAMPFORGEUIL - ÉPERVANS - MOROGES



François et Nadine,

son fils et sa belle-fille ;

Céline et Arnaud,

ses petits-enfants ;

Luca, Eden,

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères et sa sœur ;

ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Gilbert BON

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 4 juin 2025,

à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 10 juin 2025, à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir, son épouse,

Denise

décédée en 2020.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.