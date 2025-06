Mise en place de nichoirs à chauve-souris au parc géo-botanique

Cette action se poursuivra dans la ville de Chalon-sur-Saône avec également le déploiement de nichoirs à hirondelles pour préserver ces espèces et lutter contre la prolifération de moustiques.

Ce vendredi 6 juin, au parc géo botanique de Chalon-sur-Saône, se tenait l’inauguration de nichoirs à chauve-souris. Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques, la mairie de Chalon-sur-Saône en partenariat avec le musée d’histoire naturelle d’Autun ainsi que les ateliers municipaux, ont décidé d’installer plusieurs nichoirs dans les jours et semaines à venir au parc géo-botanique, à St Jean des Vignes, ainsi qu’aux Charreaux en plus de l’actuelle prévention qui se fait déjà depuis 2 ou 3 ans auprès des particuliers et de la pose de pièges à moustiques.

Une chauve-souris, c’est en moyenne 3000 moustiques mangés par nuit ! L’opération d'implanter des réseaux de nichoirs sera réitérée à Chalon-sur-Saône avec aussi des nichoirs à hirondelles afin qu’elles prennent le relais en journée car les chauve-souris restent des animaux nocturnes. L’ensemble du projet a un budget de 20 000 €. Ce sera en tout, environ une trentaine de nichoirs à chauve-souris qui sera implantée sur Chalon-sur-Saône, et entre 25 et 30 nichoirs à hirondelles.

O.MR