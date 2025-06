Un soutien présidentiel aux handi-basketteurs de l'Elan Chalon

Si Dominique Juillot n'a plus de mandat de Président de l'Elan Chalon, sa présence prend toujours une dimension présidentielle pour le coup. Il était aux côtés de Gilles Prudon, Président du Chalon Basket Club et fidèle dès qu'il le peut aux rencontres de basket fauteuil, ainsi que de Thierry Bertheau - Président du Comité départemental de basket 71. A noter que Vincent Bergeret, Président de l'Elan Chalon, Thierry Thévenet - Président de l'Office Municipal des Sports étaient bien sûr dans les rangs des supporters du jour. Un beau moment de basket, avec une équipe chalonnaise au plus haut niveau national et européen.