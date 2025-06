Un centième anniversaire des sapeurs-pompiers de Givry salué par le public malgré les averses

Rendez-vous était donné ce samedi au Parc Oppenheim de Givry pour un moment unique dans l'histoire de la commune. Célébrer le 100e anniversaire des sapeurs-pompiers prend un caractère particulier, d'autant plus lorsque cet engagement repose exclusivement sur du bénévolat. Ils étaient en nombre réunis pour célébrer cet anniversaire malgré les intempéries et la pluie bien présente, comme un symbole indispensable à l'action de nos soldats du feu.

Olivier Tainturier - Sous Préfet de l'arrondissement, Marie Mercier - Sénateur de Saône et Loire, Sébastien Martin - Député et Président du Grand Chalon étaient accompagnés de très nombreux élus locaux et maires des communes couvertes par le rayon d'action des Givrotins.

Si la Compagnie des sapeurs-pompiers de Givry est créé en 1831 et composée de 40 hommes qui auront pour missions le maintien de l’ordre, dee 1877 à 1925, le corps des sapeurs-pompiers connaîtra plusieurs mouvements de créations-mutations-dissolutions et il faudra attendre le 21 avril 1925 pour que la Compagnie revoit le jour officiellement, ont rappelé les sapeurs-pompiers de Givry, n'oubliant pas de rendre hommage au travail d'Anne Pelletier avec son livre édité en 2006.

Après la 2ème guerre mondiale, le 1er juillet 1945 la Compagnie est classée en Centre de Secours et en 1947 le Centre de Secours de Givry est amené à intervenir sur les 12 communes qui composent actuellement son secteur : Givry-Barizey-Chatel Moron-Dracy le Fort-Granges-Jambles-Mellecey-Saint Denis de Vaux-Saint Désert-Saint Jean de Vaux-Saint Marc de Vaux-Saint Martin sous Montaigu.

Le 1er camion-citerne arrive en 1949 en plus des 2 motos-pompes et en 1951, le 1er GMC, véhicule mythique de l’armement contre les incendies.

C’est en 1954 que le centre de secours s’installe Rue de Cluny dans l’ancienne salle des fêtes après avoir passé plusieurs années Rue de Metz. En 1962 arrive la première ambulance et ce n'est qu'en 1964 que les hommes ont droit à des indemnités en cas d’arrêt de travail et peuvent dorénavant prétendre à une retraite après 25 ans de service.

Louis Demonfaucon (1966-1978), André Pelletier (1978-1989), Jean Coudurier Curveur (1989-1996) puis Eric Lamy jusqu'en 2020 avant de donner le commandement Givrotin à Cédric Bailleux, auront tour à tour mené de profonds bouleversements sur la présence des sapeurs-pompiers à Givry. On évoquera l'arrivée des bips en 1985, l'ouverture en 2003 de la section des Jeunes Sapeurs-pompiers, maillon essentiel dans le renouvellement des vocations.

Tour à tour, les élus ont rappelé l'importance de l'engagement, l'altruisme des sapeurs-pompiers mais aussi et surtout de leurs familles respectives.

De très nombreuses animations ont été proposées tout au long de la journée, permettant à chacun de mieux s'imprégner de l'évolution des procédures d'interventions et du matériel mis à disposition.

Laurent GUILLAUMÉ