Priscilla Gneto, championne olympique de judo, sur le tatami avec les jeunes de la section UNSS judo du collège Louis Pasteur et les jeunes des clubs du chalonnais.

Une rencontre organisée conjointement entre le Crédit Agricole, la ligue de judo, les clubs et les sections UNSS judo des établissements scolaires. La section du collège de St Rémy entrainés par Medhy Lathene compte 20 judokas cette année plus 8 nouveaux l’an prochain.

Accompagnée de Nadège Doreau-Gerente responsable Chargée de communication au Crédit Agricole de la région centre-est et de Julien Maugard. Cadre Technique responsable de la Commission technique départementale judo, Priscilla Gneto est venue échanger avec les élèves de la section sportive du collège Louis-Pasteur de St-Rémy.

La championne olympique médaillée de bronze aux JO de Londres (-52 kg) et championne d’Europe 2017 a été accueillie par Gilles Bonnefoy, principal du collège Louis Pasteur et Medhy Lathene, responsable section sportive UNSS du collège.

Priscilla, une enfant très introvertie que le sport et particulièrement le judo a aidé à sortir de sa timidité et à s’épanouir.

Info-Chalon : Quand avez-vous débuté le judo et pourquoi ce sport ?

Priscilla Gneto : « J’ai commencé à 11 ans, dans ma commune, il n’y avait pas d’équipe sportive féminine, je jouais au foot avec les garçons et c’est l’entraineur qui m’a donné l’envie de faire du judo, sport qui n’est pas collectif en quelque sorte »

I C : Quelle a été votre pire défaite ?

P G : « Ma défaite qui a été la plus amère est celle où pour un point je suis passée à coté de la médaille d’argent. »

I C : Avez- vous des projets pour votre avenir après le statut de sportive de haut niveau

P G : « Oui, il faut assurer ses arrières, la carrière sportive à haut niveau ne dure pas. Pour ma part, j’ai des diplômes (DES, …), j’espère pouvoir continuer dans le sport et plus particulièrement dans le judo, les pierres sont posées et ce sera en fonction des opportunités »

I C : Quels conseils donnerez-vous aux jeunes que vous allez rencontrer tout à l’heure ?

P G : « Il ne faut pas croire que la vie d’un sportif de haut niveau est un long fleuve tranquille, ça demande beaucoup de sacrifices d’être un athlète de haut niveau mais je vais les encourager et aussi leur dire que la passion doit rester la plus forte et que malgré les défaites, il faut toujours se relever, avancer pour progresser et pour réussir. »

I C : Quels sont vos projets immédiats ?

P G : « Un peu de repos et reprendre l’entrainement pour les prochaines compétitions »

La championne olympique a échangé avec les 20 jeunes judokas de la section sportive du collège avec sa simplicité et son large sourire qui la caractérisent pour le plus grand bonheur des collégiens, une séance questions/réponses très enrichissante avec questions pertinentes des jeunes parfois un peu intimidés. Priscilla les a interrogés sur leur motivation, leurs envies comme sportifs, leur but et leurs projets dans le sport le judo.

A la question posée par Priscilla : qu’est ce qui est le plus difficile pour vous ? La réponse a été presque unanime : "le nom des prises".

Une chance pour eux d’avoir pu côtoyer, même si ce n’est qu’une journée, Priscilla.

L’après-midi, c’est au Dojo de Saint Marcel que se sont déroulées les séances sur le Tatami.

Damien Durand, nouveau responsable du Crédit Agricole de St Marcel, a rejoint les organisateurs de cette journée au Dojo où tous ont pu assister à un entrainement coaché par Priscilla Gneto.

Des enfants et des ados judokas des différents clubs étaient présents au Dojo, un entrainement avec une championne olympique c’est une chance à ne pas laisser passer ! La championne Priscilla a été accueillie par une haie d’honneur formée par les jeunes judokas.

Séance pour les petits avec échauffement, démonstrations de prises puis tentative pour nos petits judokas de les réaliser. Très proche des jeunes, Priscilla montrait ce qu’ils devaient faire en prenant au hasard l’un d’entre eux.

"Certains ont dû rentrer à la maison avec un grand Waouh j’ai combattu avec Priscilla", un mémorable souvenir qui restera longtemps dans leur mémoire et sera une référence pour leur vie d’ados et d’adulte.

Un deuxième groupe avec les plus grands a eu lieu au même endroit pour une séance de pratique et d’exercices sous le regard des entraineurs présents ce mercredi après-midi.

Aujourd’hui à 33 ans, après une médaille de bronze aux JO 2012 et un titre de championne d’Europe en 2017, Priscilla peut être fière d’être une athlète accomplie qui est et restera un bel exemple de ce que peut apporter la volonté, le travail, la persévérance…

La section UNSS judo du Collège remercie Priscilla d’être venue à la rencontre des jeunes et les organisateurs de ces rencontres très bénéfiques pour tous.

C.Cléaux