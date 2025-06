À peine installée, une vitre du cours de padel du Stade Léo Lagrange a été brisée

Une vitre en securit d'un des nouveaux cours extérieurs de padel-tennis du Stade Léo Lagrange a été brisée. Le Tennis-club Chalonnais va porter plainte. Une enquête est en cours. Plus de détails avec Info Chalon.

«C'est une vitre entière qui a été brisée, une vitre en securit, assez épaisse», indique Marion Goujon, la secrétaire du Tennis-club Chalonnais qui peinait à contenir son émotion face à l'ampleur des dégâts, «Ça me désole de voir un équipement tout neuf vandalisé… C'est casser pour casser».

«Ce qui fait mal au cœur, c'est que nous sommes obligés de reporter l'inauguration des nouveaux cours de padel, en accord avec la Ville et le Grand Chalon, et que les championnats départementaux devaient avoir lieu ce week-end», déplore cette dernière.

Cette vitre en securit (élément indispensable pour pratiquer le padel, sport de raquette à cheval entre le tennis et le squash) a été visiblement brisée par un projectile, au moment où Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, prenait la parole juste avant le coup d'envoi du premier match de la Coupe du Monde de Chalon 2025 qui voyait s'affronter l'équipe du Mali à l'équipe du Maroc, le lundi 9 juin, à 16 heures.

Cette dégradation volontaire a laissé des éclats de verre un peu partout sur et autour de la structure impraticable jusqu'à nouvel ordre. Une mauvaise surprise et une bien mauvaise publicité dont se serait bien passé Hicham Chergui, à l'initiative de ce tournoi, lequel ne cache pas sa consternation, face à ce genre d'actes de détériorations totalement gratuits

Même son de cloche du côté de Driss Essabar, le président de l'Association Chalonnaise de Foot (ACF) : «Il suffit d'une seule brebis galeuse pour nuire à la réputation d'une jeunesse qui s'est donnée à fond pour que tout se passe bien».

Des faits que personne ne comprend et qui viennent littéralement gâcher toute l'énergie et les efforts déployés par les personnes de bonne volonté pour que cet événement sportif et festif se déroule dans les meilleures conditions.

En attendant, le Tennis-club Chalonnais va porter plainte.

Une enquête est actuellement en cours pour retrouver le ou les fautifs.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati