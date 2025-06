Succès pour la Journée Portes ouvertes de la Police municipale de Chalon -sur-Saône

Samedi dernier, le public a eu l'opportunité d'explorer l'environnement de travail et les diverses spécialités de la Police municipale lors de la Journée «Portes ouvertes» organisée dans les anciens locaux de la Banque de France de Chalon-sur-Saône. Retour en images avec Info Chalon.

Une grande réussite a marqué la première journée dédiée, ce samedi 7 juin 2025, à la découverte des activités et des missions de la Police municipale de Chalon-sur-Saône, ainsi que des services associés, sans oublier la participation de la Croix Rouge Française.

Petits et grands ont pu découvrir les équipements et les différentes missions de la Police municipale.

«Des centaines et des centaines de participants pour mieux appréhender l'œuvre incroyable que nos policiers municipaux et nos autres agents effectuent pour assurer la tranquillité et l'ordre public», explique Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Des policiers municipaux et autres agents présents qui ont également reçu la visite de Sébastien Martin, le député de la 5ème circonscription de Chalon-sur-Saône et président du Grand Chalon.

Les Chalonnais et Grand-Chalonnais qui ont participé en grand nombre à cet événement qui était une belle occasion de rencontrer les policiers municipaux et de se familiariser avec le métier de policier municipal.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati