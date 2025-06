AVIS DE DECES - Monsieur Marc BELLIARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Michelle BELLIARD, son épouse ;

Eric et Marie-Laure, Christophe et Sophie, ses fils

et ses belles-filles ;

Dylan, Romane, Maelys, Marius, Marceau,

ses petits-enfants ;

Luc et Pierrette, son frère

et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont le regret et la tristesse de vous faire part du décès de



Marc BELLIARD

survenu le 06 juin 2025,

à l'âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 12 juin 2025,

à 10 heures, en l'église de Notre dame de lumière.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.