AVIS DE DECES - Madame Marcelle CROTTE née DOMY

GIVRY - CRISSEY



Maurice CROTTE, son époux ;

Michel et Jacques DOMY,

Ernest JOVANNACI,

ses beaux-frères ;

Andrée et Jean ROUCAUT,

sa belle-sœur et son beau-frère,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Marcelle CROTTE

née DOMY

Ses obsèques auront lieu le vendredi 13 juin 2025 à 15h30 au Crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.