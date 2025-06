AVIS DE DECES - Monsieur Bernard DUMONT

SASSENAY



Karine, Fabrice, Claudy et Nicolas,

ses enfants et gendre ;

ses frères, sœurs et beau-frère ;

ses petites-filles,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Bernard DUMONT

survenu le vendredi 6 juin 2025, à l'âge de 75 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 17 juin, à 15h15 au crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de remerciements.