Après les championnats de France d’escalade des moins de 12 et 14 ans week-end dernier à Thionville, c’était au tour des plus grands de se confronter en cette fin de semaine à Laval !

En effet, jeudi et vendredi dernier Laval recevait le championnat de France universitaire d’escalade 2025.

Plus de 140 étudiants grimpeurs étaient réunis sur le site d’espace Mayenne pour la difficulté et à La Baconière pour l’épreuve de bloc.

Pour représenter l’Université Bourgogne Europe, Léa Janin, Julien Oprandi, Nathan Jandet et Antoine Ragot-Raillat (pensionnaire du CAF de Chalon) ont fait le déplacement pour se confronter aux meilleurs grimpeurs Français voir même internationaux. Ils étaient également accompagnés de Louise Dupont-Dupard qui a officié comme juge durant toute la compétition.



Même si ce championnat arrive après les échéances nationales de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, il n’en reste pas moins un championnat au niveau très relevé puisqu’on pouvait y croiser le champion de France de difficulté 2024 ou encore d’autres grimpeuses et grimpeurs qui officient en coupe du Monde.



Mais le double avantage de ce championnat est que, d’une part il permet à nos grimpeurs Bourguignons de rencontrer et échanger avec des grimpeurs de niveau élite et d’autre part de conclure la saison par une épreuve plutôt festive et détendue propre au sport universitaire.



Ce fut une excellente expérience pour ces 4 grimpeurs qui ont eu l'occasion de grimper sur des structures artificielles d’escalade de grande ampleur puisque le site de Laval, catégorisé mur international, a servi de tournoi qualificatif pour les jeux Olympiques de Paris !