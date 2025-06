JUDO CLUB CHALONNAIS - Une centaine de Pré-Poussins pour un interclubs réussi !

Le Dojo de la rue de la paix était en pleine ébullition samedi après-midi avec près de 100 pré-poussins âgés de 7 et 8 ans venus chercher la plus belle des médailles.

En effet, le Judo Club Chalonnais a proposé une rencontre pour les plus jeunes des clubs de Crissey, St Martin en Bresse, Blanzy, Le Creusot, Buxy, Gergy, St Rémy et Chalon, avec une formule par groupe morphologique de 4 et un arbitrage éducatif facile à comprendre pour les enfants dont la plupart ont débuté cette année. Les parents, en nombre, ont pu également comprendre aisément cet arbitrage qui a mis en avant les valeurs combatives de chacun des participants.

Les jeunes pousses ont ainsi fait chacun un minimum de 3 combats et ont pu tous repartir avec une belle médaille autour du cou et la satisfaction d’avoir passé un super moment sportif !

Grâce à l’implication de jeunes commissaires sportifs et arbitres de chacun des clubs participants ainsi que des bénévoles du club, la manifestation a tenu toutes ses promesses et tous ont été ravis d’avoir pu profiter d’un après midi convivial sur et en dehors des tatamis !