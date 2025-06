Les Seniors Filles de l'US Saint-Rémy s'offrent la Coupe Laforêt

Après la désillusion en championnat la semaine dernière, nos PRF voulaient conclure la saison avec un succès en Coupe Laforêt. Contre une équipe d'Etang-sur-Arroux surmotivée, nos joueuses ont voulu éteindre tous les espoirs rapidement. Avec une défense de fer et seulement vingt-deux points encaissés, elles

viraient en tête à la pause : 31 à 22. Le retour des vestiaires, lui, fut plus compliqué: un 0 à 9 pour Etang et un match complètement relancé en moins de trois minutes. Un coup dur pour nos filles, qui n'ont pas baissé la tête et ont

su repartir de l'avant. À égalité à l'entame des dix dernières minutes, nos Seniors ont alors trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation: un 22 à 12 pour conclure la rencontre; une victoire 61 à 51,

et le premier Titre depuis deux ans pour ce groupe.

Félicitations à elles pour cette belle saison. Place maintenant aux vacances sportives !