Info-chalon.com se maintient au 125e rang national des médias en mai

Les mois se suivent et se ressemblent.

Info-chalon.com se maintient tranquillement au 125e rang national délivré ce mois-ci par l'ACPM-OJD, alors même qu'à deux reprises ce mois-ci, les taux de lecture n'ont pu être comptabilisés, compte tenu du "plantage" du site pour les deux soirées électorales de mai. Une place quasi stable depuis plusieurs mois, montrant à quel point info-chalon.com est devenu incontournable au fil des années. Votre média local fête sa 16e année d'existence avec un lectorat toujours plus constant dans sa démarche quotidienne. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Place désormais à un certain nombre d'améliorations techniques pour justement nous prémunir des désagréments relevés ces dernières semaines.



L.G