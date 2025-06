Travaux Quai de la Poterne à Chalon - Encore quelques jours à tenir

Les conditions météorologiques de ces derniers jours n’ont pas permis de finaliser complètement les chantiers en cours quai de la Poterne et impasse de la Gravière.

Ainsi, pour mener à bien ces travaux :

- la circulation quai de la Poterne, pont Saint-Laurent et quai des Messageries sera rouverte à la circulation du vendredi 6 juin au mardi 10 juin à 7h,

- la circulation sera à nouveau fermée quai de la Poterne et quai des Messageries le mardi 10 juin toute la journée ( 7h/18h )

- le mercredi 11 juin, la circulation sera rouverte quai de la Poterne et organisée en alternat sur le quai des Messageries.



En parallèle, le Grand Chalon réalise des travaux de nuit côté quai Saint-Cosme. En conséquence, le quai Saint-Cosme sera fermé du pont des Dombes au carrefour Jean Richard :

- Mises en impasse de la route de Lyon depuis le rond-point de Californie et de la rue de l’Alma depuis la Grande rue Saint-Cosme

- Déviation des véhicules par la déviation poids lourds existante (via l’hôpital et la Grande rue Saint-Cosme)

- Quai Saint-Cosme barré de nuit et réouvert en journée avec modification du balisage actuel. La plus grande vigilance s’impose.