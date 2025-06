6 conseils pour faire baisser la facture de votre assurance habitation

Voilà maintenant plus de treize ans que le secteur de l'assurance habitation connaît une hausse des prix inexorable en raison de l'augmentation des risques climatiques et de la flambée des coûts de construction. En 2022, une analyse rétrospective du marché réalisée par le comparateur en ligne Assurland.com révélait ainsi que les tarifs avaient bondi de 33 % entre 2010 et 2021. Et chaque année assène un nouveau coup de massue aux particuliers qui voient leurs factures grimper. D'après les spécialistes, les cotisations devraient d'ailleurs flamber de 8 % à 10 % en 2025… À défaut de pouvoir échapper à cette inflation, voici 6 conseils pour maîtriser le coût tout en restant bien protégé.



1/ RÉÉVALUEZ VOS BESOINS

Dans la mesure où votre assurance habitation se base sur la situation déclarée lors de sa souscription, tout changement important doit être signalé pour adapter la tarification. Vous avez acheté de l'électroménager neuf ou une œuvre d'art ? Voilà qui peut augmenter votre cotisation mais cette déclaration est impérative pour être correctement indemnisé. À l'inverse, le départ des enfants du foyer, la vente d'objets de valeur ou la suppression d'une dépendance feront baisser la facture.

Le conseil : réévaluez vos besoins au minimum tous les 5 ans mais aussi en cas de changement important de votre situation familiale ou patrimoniale.



2/ FAITES LA CHASSE AUX GARANTIES SUPERFLUES

L'assurance habitation vous offre une protection indispensable en cas de cambriolage, vandalisme, dégât des eaux, incendie, gel des canalisations ou encore tempête et autre catastrophe naturelle. Mais diverses options peuvent augmenter le coût de vos primes, de façon plus ou moins pertinente. Un tri s'impose !

Avez-vous vraiment besoin d'une garantie casse alors que vous n'avez ni enfant ni objets de valeur ? De même, si vous avez acheté votre home cinéma il y a plus de 5 ans, il n'est sans doute plus couvert par la garantie « rééquipement à neuf », qui peut être supprimée pour réaliser des économies. Quant à la perte des denrées alimentaires en cas de panne électrique, elle paraît superflue à moins d'avoir plusieurs congélateurs remplis à ras bord…



3/ SÉCURISEZ VOTRE LOGEMENT

Le calcul de vos primes d'assurance dépend de nombreux facteurs, dont les risques de cambriolage dans votre localité. Si vous êtes dans une zone jugée sensible, l'installation ou le renforcement d'un dispositif de sécurité contribuera à faire baisser ce danger, ce qui est en général valorisé par les compagnies d'assurances. Alarme, vidéosurveillance ou encore porte équipée de trois points de verrouillage, voire blindée, sont alors autant d'éléments à signaler à votre assureur ou à l'occasion de devis.



4/ MODULEZ LES FRANCHISES

Si votre contrat d'assurance couvre un certain nombre de garanties, des franchises sont associées à chacune d'entre elles. On parle ici du montant qui restera à votre charge après l'indemnisation de l'assureur en cas de sinistre. La mécanique est simple : plus la franchise est faible, ce qui vous permet de ne rien débourser ou presque, plus le prix de la protection est élevé. Pour faire baisser le coût de votre assurance, il peut donc être pertinent d'ajuster à la hausse certaines franchises pour trouver un équilibre entre votre protection et votre budget. Attention toutefois à ne pas trop rogner sur cette dépense pour rester en capacité de payer le montant non-indemnisé en cas de dommage !



5/ NE FRACTIONNEZ PAS LE PAIEMENT

Si la mensualisation des règlements est une habitude largement répandue, elle n'arrange pas les entreprises ! C'est pourquoi des frais de gestion s'ajoutent systématiquement lorsque vous optez pour un fractionnement. Un moyen facile de réduire le coût est donc de payer votre cotisation de façon annuelle. Afin d'encourager leurs clients dans cette voie, certains assureurs proposent même une remise commerciale dans ce cas !



6/ FAITES JOUER LA CONCURRENCE

Face à un marché très concurrentiel, changer régulièrement d'assureur peut véritablement vous permettre de réaliser des économies ! Car même dans un contexte d'augmentation générale des prix, il y aura toujours des offres plus avantageuses que d'autres en fonction de votre profil de risques. C'est d'autant plus vrai que les nouveaux clients profitent généralement de gestes de bienvenue. Restez en revanche vigilant face aux hausses de tarifs les années suivantes et n'hésitez pas à changer à nouveau. Rappelons en effet que grâce à la loi Hamon, vous pouvez résilier votre contrat à tout moment, après la fin de la première année d'engagement !



Julie Polizzi