DRAPEAU PALESTINIEN - Gilles Platret engage la ville de Chalon sur Saône devant le Conseil d'Etat

Communiqué de la ville de Chalon sur Saône

« Par un aveuglement préjudiciable à l'ordre public, le juge administratif de Dijon vient pour la seconde fois de commettre une grossière erreur en suspendant mon arrêté interdisant à Chalon l'exhibition du drapeau palestinien, dans la suite de l'émeute qui a pris pour cible les forces de l'ordre dans la nuit du 31 mai au 1er juin dernier. Une pareille obstination, consentie à des associations requérantes de la pire des extrêmes-gauches, en dit long sur la déconnexion qui existe entre l'appréciation que l'on peut faire depuis un tribunal dijonnais et la réalité sur le terrain chalonnais et plus largement français. Alors même que l'arrêté que j'ai pris ne compromet en rien la liberté d'expression ni la liberté de manifester, se contentant de retrancher temporairement de l'espace public un symbole ayant servi de ralliement aux émeutiers dans leur volonté assumée de « casser du flic » et de donner libre cours à leur haine de la France, il se trouve censuré par un juge qui refuse de reconnaître le caractère politique de l'étendard qui a servi à

ce soulèvement inédit dans notre ville et dans d'autres villes de France. Pourtant, il est évident que le drapeau palestinien, loin de défendre innocemment une seule cause humanitaire ou de plaider benoîtement pour la reconnaissance de l'État de Palestine, est désormais destiné à encourager le chaos partout dans notre pays.

Face à cela, je suis plus que jamais résolu à ne rien céder. Nous allons donc immédiatement faire appel de cette décision insensée devant le Conseil d'État, lequel ne s'attachera pas simplement à analyser le caractère d'urgence de la décision à prendre, mais examinera également le fond. J'irai moi-même défendre les arguments de bon sens qui m'ont guidé dans cette affaire tellement emblématique de la déliquescence de l'autorité de l'État dans notre pays

et des risques croissants que cette déliquescence fait peser sur l'unité de notre Nation. Je veux adresser un immense merci pour les encouragements innombrables que j'ai déjà reçus sur ce sujet. Depuis 10 ans que je lutte contre l'islamisme et les menaces qui pèsent sur nos institutions, jamais les soutiens exprimés n'avaient été aussi massifs. J'ai bien le sentiment, en interdisant ce

drapeau de la sédition, d'agir conformément à ce que souhaite la majorité silencieuse des Français.

Le combat continue. »