Les réfractaires au compteur Linky vont devoir payer à compter du 1er août

Alors que 2,1 millions de foyers ne disposent toujours pas d'un compteur Linky, des frais de relève pouvant atteindre plus de 60 € par an seront appliqués à compter du 1er août 2025.

Toute la France est aujourd'hui équipée de compteurs électriques intelligents. Toute ? Non, car une poignée d'irréductibles ménages continue encore et toujours de résister au déploiement des fameux compteurs Linky ! Au 31 août 2024, les autorités recensaient en effet 37,3 millions d'utilisateurs équipés, contre 2,1 millions disposant d'un compteur d'ancienne génération. Une opposition qui engendrerait des coûts particuliers pour l'opérateur Enedis, tels que des relèves sur place, des contrôles supplémentaires, le système de transmission des signaux tarifaires ou encore des contacts clients renforcés. Après deux ans de transition, ce refus va désormais coûter cher.



62 € PAR AN DE FRAIS

C'est une délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 13 mars 2025 qui a entériné cette nouvelle tarification. Ainsi, à compter du 1er août 2025, les utilisateurs non équipés d'un compteur Linky « seront redevables d'un terme tarifaire permettant de couvrir les coûts engendrés, soit 6,48 € tous les deux mois », ce qui représente près de 40 € par an, et ce, même si vous transmettez vous-même votre relevé assidûment ! Il n'y a que si Enedis est confronté à une impossibilité technique d'installer le compteur intelligent sur place que le foyer sera exempté de cette surfacturation. En revanche, les personnes dites « électrosensibles », qui présenteraient une sensibilité particulière aux ondes, ne bénéficient d'aucune exception.



Pour faire bon poids, la délibération de la CRE ajoute que « pour les utilisateurs qui ne communiquent pas leur index ou ne prennent pas de rendez-vous de relève, ce montant sera complété de 4,14 € supplémentaires tous les deux mois, pour couvrir les coûts additionnels dus aux contrôles accrus ». Dans ce cas, la facture totale dépassera donc 62 € par an.

Bon à savoir : ces frais suivront ensuite les évolutions tarifaires annuelles…



Julie Polizzi



LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour rappel, l'application de frais de relève pour les ménages refusant le compteur Linky a été décidée par la Commission de régulation de l'énergie dès 2022, avec une entrée en vigueur programmée au 1er janvier 2023. Néanmoins, seuls les foyers n'envoyant aucun auto-relevé de consommation subissaient jusqu'ici cette surfacturation. Une période de transition de deux ans a ainsi été laissée aux réfractaires pour qu'ils s'équipent avant de généraliser ces frais à tous les foyers ne possédant pas de compteur Linky au 1er août 2025.